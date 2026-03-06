CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Bilet fiyatları belli oldu

Bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri dün genel satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle: VIP 101- 126: 33.750 TL, 1. Kategori: 12.000 TL, 2. Kategori: 11.000 TL, 3. Kategori: 9.750 TL, 4. Kategori: 7.500 TL, 5. Kategori: 6.500 TL, 6. Kategori: 5.750 TL, Doğu Üst: 3.500 TL, 7. Kategori: 2.500 TL, 8. Kategori: 2.250 TL.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Bilet fiyatları belli oldu
Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri dün genel satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle: VIP 101- 126: 33.750 TL, 1. Kategori: 12.000 TL, 2. Kategori: 11.000 TL, 3. Kategori: 9.750 TL, 4. Kategori: 7.500 TL, 5. Kategori: 6.500 TL, 6. Kategori: 5.750 TL, Doğu Üst: 3.500 TL, 7. Kategori: 2.500 TL, 8. Kategori: 2.250 TL.
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri!
G.Saray'da Hakan heyecanı! Inter'in istediği rakam...
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Siyonist oyun bozuldu: Hatay’daki füze için Mossad iddiası
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Tedesco'nun son durumu!
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! 00:23
Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! 00:23
Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! 00:23
Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti 00:23
Daha Eski
Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! 00:23
F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! 00:22
Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! 00:22
İşte Tedesco'nun son durumu! İşte Tedesco'nun son durumu! 00:22
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 00:22
G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... 00:22