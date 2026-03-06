Bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri dün genel satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle: VIP 101- 126: 33.750 TL, 1. Kategori: 12.000 TL, 2. Kategori: 11.000 TL, 3. Kategori: 9.750 TL, 4. Kategori: 7.500 TL, 5. Kategori: 6.500 TL, 6. Kategori: 5.750 TL, Doğu Üst: 3.500 TL, 7. Kategori: 2.500 TL, 8. Kategori: 2.250 TL.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
