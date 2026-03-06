12 isim siftah peşinde

Siyah-beyazlılarda 12 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak. Vasquez, Agbadou, Murillo, Yasin Özcan, Taylan Bulut, Olaitan, Asllani, Jota Silva ve Hyeon-Gyu Oh'un yanı sıra altyapı patentli Emre Bilgin, Devrim Şahin ile Ahmet Bircan, şans bulmaları halinde ilk kez sarı-kırmızılı takıma rakip olacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
