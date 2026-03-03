Rekor hazırlığı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ın asıl hedefi cumartesi günü oynayacağı Galatasaray derbisi... Siyah-beyazlı camiada heyecan dorukta. Taraftarın coşkusu ile derbide desibel rekoru zorlanacak. Futbolseverler tribünlerde tarihi bir atmosfere hazırlanıyor. Siyah- beyazlılar 11 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği karşılaşmasında 141 desibellik rekor ses seviyesine ulaşmıştı. 140 desibel insan kulağı için zar zedelenmesi riski taşıyan sınır olarak kabul ediliyor. Görsel şölene imza atacak olan Beşiktaş'ın 12 numarası, ayrıca yeni transferler için özel pankart hazırlığında.