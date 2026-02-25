Gözler Toure’de

Sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta arası formasından uzak kalacak El Bilal Toure'de bu sürenin kısalabileceği belirtildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
