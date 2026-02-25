Beşiktaş'a Japon sol kanat: Kaoru Mitoma!

Son 2 lig maçını kazanarak yükselişe geçen Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeni sezonda kadrosuna bir sol kanat takviyesi yapacak olan siyah-beyazlıların rotasını İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. Kartal'ın Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Kaoru Mitoma ile ilgilendiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre siyah-beyazlıların Japon futbolcuyu listesine eklediği ve 28 yaşındaki futbolcunun yakından takip edildiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmayların sezon sonu şartların oluşması halinde oyuncu için girişim yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Brighton formasıyla 19 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asist kaydetti. Japonya Milli Takımı ile de 29 maça çıkıp 8 gol kaydeden Mitoma'nın İngiliz ekibiyle kontratı 2027'de sona erecek.
