CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Japon sol kanat: Kaoru Mitoma!

Beşiktaş'a Japon sol kanat: Kaoru Mitoma!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen 28 yaşındaki Japon sol kanat oyuncusu Kaoru Mitoma için hamle planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'a Japon sol kanat: Kaoru Mitoma!

Son 2 lig maçını kazanarak yükselişe geçen Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeni sezonda kadrosuna bir sol kanat takviyesi yapacak olan siyah-beyazlıların rotasını İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. Kartal'ın Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Kaoru Mitoma ile ilgilendiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre siyah-beyazlıların Japon futbolcuyu listesine eklediği ve 28 yaşındaki futbolcunun yakından takip edildiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmayların sezon sonu şartların oluşması halinde oyuncu için girişim yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Brighton formasıyla 19 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asist kaydetti. Japonya Milli Takımı ile de 29 maça çıkıp 8 gol kaydeden Mitoma'nın İngiliz ekibiyle kontratı 2027'de sona erecek.

Fener'in Muriqi ısrarı!
G.Saray'da 3 isme Torino'da gözaltı!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! 01:05
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... 01:03
VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... 01:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 01:03
Daha Eski
Spalletti: Senaryo değişebilir Spalletti: Senaryo değişebilir 01:03
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 01:02
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 01:02
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 01:02
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 01:02
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:02