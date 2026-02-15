CANLI SKOR ANA SAYFA
Kaptan Orkun vites artırdı

Kaptan Orkun vites artırdı

Siyah-beyazlı takımda kaptan Orkun Kökçü, ligde oynadığı son 3 maçta rakip ağları havalandırdı. Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakip ağları 1'er kez sarsan 25 yaşındaki oyuncu, kupada Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atmayı başardı. Milli futbolcu, bu sezon toplam 26 maçta takımına 4 gollük katkı verdi. Orkun'un ayrıca ligde 5 asisti bulunuyor.

Kaptan Orkun vites artırdı
Siyah-beyazlı takımda kaptan Orkun Kökçü, ligde oynadığı son 3 maçta rakip ağları havalandırdı. Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakip ağları 1'er kez sarsan 25 yaşındaki oyuncu, kupada Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atmayı başardı. Milli futbolcu, bu sezon toplam 26 maçta takımına 4 gollük katkı verdi. Orkun'un ayrıca ligde 5 asisti bulunuyor.
