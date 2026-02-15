Bobo, Oh’a güveniyor

Beşiktaş formasıyla 6 kupa kazanan ve 94 kez ağları havalandırarak 'en golcü yabancı futbolcu' ünvanını elde eden Bobo, Hyeon-Gyu Oh'la ilgili konuştu. Eski Brezilyalı forvet,"94 gole ulaşmak kolay değil. Rekor orada. Bir gün birinin onu geçmesi için bekliyor. Kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olarak Koreli yeni forvetimiz Oh'a iyi şanslar diliyorum. Umarım tüm hedeflerine ulaşır ve Beşiktaş'ın bir sonraki şampiyonluğunda pay sahibi olur. Umarım Beşiktaş ve onun için her şey yolunda gider" diye konuştu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
