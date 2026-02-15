6 numara Asllani

Beşiktaş'ın İnter'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine kattığı Kristjan Asllani, Konyaspor maçında oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart görmüştü. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor ve Süper Lig'deki Alanyaspor sınavlarında forma giyemeyen ve cezasını bitiren Arnavut yıldızın Başakşehir karşısında ilk 11 siftahı yapması bekleniyor. Babasının cenazesi nedeniyle Nijerya'ya giden Wilfried Ndidi ise kadroda yer almayacak.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Perşembe günü yapılan toplu imza töreninde gördüğü kırmızı kart için siyah-beyazlı taraftarlar ve teknik heyetten özür dileyen 23 yaşındaki futbolcu, antrenmanlardaki hırsı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Asllani'ye 6 numara pozisyonunda görev vermesi bekleniyor. Konyaspor karşısında ikinci gol öncesi yaptığı ortayla kalitesini gözler önüne seren genç oyuncu, savunma ile orta saha arasındaki bağlantıyı kuracak.

OPSİYONU 11 MİLYON

Teknik heyetin onay vermesi halinde Arnavut orta sahanın sezon sonu opsiyonu kullanılacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Asllani için "6 aylığına kiralık olarak kadromuza kattık, ama burada iyi performans vereceğine ve bizimle kalacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Genç yıldızın satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro.

YALÇIN ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda yıldız futbolcu ile yakından ilgilendi. 52 yaşındaki teknik adam, kritik bölgede görev alan öğrencisinden daha soğukkanlı olmasını ve baskı altındayken panik yapmamasını talep etti. Genç orta sahanın, kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'la birlikte nasıl bir uyum sergileyeceği merak konusu.