CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş 6 numara Asllani

6 numara Asllani

Babasının cenazesi nedeniyle Nijerya’ya giden Wilfried Ndidi’nin yokluğunda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kristjan Asllani’nin ilk 11’de görev yapması bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
6 numara Asllani

Beşiktaş'ın İnter'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine kattığı Kristjan Asllani, Konyaspor maçında oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart görmüştü. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor ve Süper Lig'deki Alanyaspor sınavlarında forma giyemeyen ve cezasını bitiren Arnavut yıldızın Başakşehir karşısında ilk 11 siftahı yapması bekleniyor. Babasının cenazesi nedeniyle Nijerya'ya giden Wilfried Ndidi ise kadroda yer almayacak.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Perşembe günü yapılan toplu imza töreninde gördüğü kırmızı kart için siyah-beyazlı taraftarlar ve teknik heyetten özür dileyen 23 yaşındaki futbolcu, antrenmanlardaki hırsı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Asllani'ye 6 numara pozisyonunda görev vermesi bekleniyor. Konyaspor karşısında ikinci gol öncesi yaptığı ortayla kalitesini gözler önüne seren genç oyuncu, savunma ile orta saha arasındaki bağlantıyı kuracak.

OPSİYONU 11 MİLYON

Teknik heyetin onay vermesi halinde Arnavut orta sahanın sezon sonu opsiyonu kullanılacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Asllani için "6 aylığına kiralık olarak kadromuza kattık, ama burada iyi performans vereceğine ve bizimle kalacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Genç yıldızın satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro.

YALÇIN ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda yıldız futbolcu ile yakından ilgilendi. 52 yaşındaki teknik adam, kritik bölgede görev alan öğrencisinden daha soğukkanlı olmasını ve baskı altındayken panik yapmamasını talep etti. Genç orta sahanın, kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'la birlikte nasıl bir uyum sergileyeceği merak konusu.

Muhteşem derbi Kanarya'nın!
G.Saray'da kulübe etkisi!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
CHP'nin ağaç ikiyüzlülüğü! Önce katliam sonra miting: Asırlık zeytinleri bir gecede yok ettiler
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler!
G.Saray'dan Icardi’ye sözleşme şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muhteşem derbi Kanarya'nın! Muhteşem derbi Kanarya'nın! 01:13
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! 01:13
Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! 01:13
Asensio'nun performansı dış basında! Asensio'nun performansı dış basında! 01:13
Tedesco rekora koşuyor! Tedesco rekora koşuyor! 01:13
F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... 01:13
Daha Eski
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! 01:13
Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da! Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da! 01:13
İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu 01:13
Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! 01:13
Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! 01:13
Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... 01:13