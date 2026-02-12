TBF’den pankarta kınama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş GAİN'in EuroCup'ta Panionios ile Yunanistan'da oynadığı karşılaşmada tribünlerde açılan pankarta sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Tribünlerde açılan; Türk milletini, ülkemizin milli ve manevi değerlerini hedef alan provokatif pankartı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
