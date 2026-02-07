Devis Vásquez kimdir sorusu Beşiktaş taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Roma'dan transfer edilen Kolombiyalı kaleci, genç yaşına rağmen Avrupa tecrübesiyle öne çıkıyor. Fiziksel avantajı, çizgi üzerindeki başarısı ve soğukkanlı oyun tarzı ile bilinen Vásquez, Beşiktaş'ta forma rekabetini artıracak isimlerden biri olarak görülüyor. Siyah-beyazlı ekip, bu transferle kaleci hattında alternatiflerini güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Devis Vásquez kimdir? Vasquez kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

DEVIS VASQUEZ KİMDİR?

Devis Estiven Vásquez Llach, 12 Mayıs 1998 tarihinde doğmuş Kolombiyalı profesyonel bir futbolcudur. Kaleci mevkisinde görev yapan Vásquez, kariyerini Serie A kulübü Roma'da sürdürmektedir. Fiziksel gücü, refleksleri ve penaltı kurtarışlarıyla dikkat çeken bir isimdir.

KULÜP KARİYERİ

Guaraní Dönemi

Devis Vásquez, futbol kariyerine Kolombiya'da Cortuluá, Patriotas, La Equidad ve Llaneros kulüplerinin altyapılarında başladı. Patriotas'ta birçok kez A takıma çağrıldı. 2020 yılında Paraguay'a transfer olan Kolombiyalı kaleci, Primera División ekibi Guaraní'nin altyapısına katıldı.

Vásquez, Şubat 2021'de Olimpia karşısında ilk lig maçına çıktı. Aynı yıl Clausura sezonunun son maçında Sportivo Luqueño'ya karşı penaltı kurtararak öne çıktı.

2022 sezonunda, birinci kaleci Gaspar Servio'nun ayrılmasının ardından Guaraní'nin as kalecisi oldu. Liga ve Copa Libertadores maçlarında forma giydi. Copa Paraguay yarı finalinde Libertad'a karşı yapılan penaltı atışlarında birden fazla penaltı kurtararak takımını finale taşıdı. Bu performansı sayesinde Kolombiya Milli Takımı için adı gündeme geldi.

AC Milan Transferi

Vásquez, 3 Ocak 2023'te Serie A devi AC Milan ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayarak İtalya'ya transfer oldu. Ancak 25 Temmuz 2025'te, Empoli'deki kiralık döneminin ardından Milan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve serbest oyuncu statüsüne geçti.

Sheffield Wednesday (Kiralık)

5 Ağustos 2023'te İngiltere'ye giden Vásquez, EFL Championship ekibi Sheffield Wednesday'e kiralandı.

Kulüpteki ilk maçına 8 Ağustos 2023'te EFL Kupası'nda Stockport County karşısında çıktı. Penaltılara giden maçta iki penaltı kurtararak takımının tur atlamasında başrol oynadı. Kiralık sözleşmesi 18 Ocak 2024'te sona erdi.

Ascoli (Kiralık)

Sheffield Wednesday'den ayrıldıktan sonra Vásquez, 19 Ocak 2024'te Serie B takımlarından Ascoli'ye sezon sonuna kadar kiralandı.

Empoli (Kiralık)

18 Temmuz 2024'te, satın alma opsiyonuyla birlikte Serie A kulübü Empoli'ye kiralık olarak transfer oldu ve 2024–25 sezonunda forma giydi.

Roma

29 Temmuz 2025'te Devis Vásquez, serbest oyuncu olarak Roma ile sözleşme imzaladı. Kolombiyalı kaleci, 2027 yılına kadar geçerli kontratla Serie A kariyerine Roma formasıyla devam etmektedir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Devis Vásquez, Mart 2023'te Güney Kore ve Japonya ile oynanan hazırlık maçları için Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. Eylül 2023'te, Venezuela ve Şili ile oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Eleme maçları öncesinde yeniden milli takım kadrosunda yer aldı.