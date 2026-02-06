Beşiktaş Agbadou'ya kavuşuyor! İşte transferin detayları
Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Fildişi Sahilli savunmacının transferi için Wolverhampton ile anlaşma sağladı. Agbadou ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:50
Kış transfer döneminin başından bu yana Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmak için büyük uğraş veren Beşiktaş yönetimi sonunda muradına erdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde 1 numarada yer alan Fildişi Sahilli savunmacı için kulübü Wolverhampton ile anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Uzun zamandır Beşiktaş'a gelmek için İngiliz kulübüne baskı yapan Emmanuel Agbadou'nun ısrarlı tutumu, bu transferin mutlu sonla bitmesinde önemli rol oynadı. Beşiktaş'ın kasasından bu transfer için 18+2 milyon euro bonservis bedeli çıkacak.