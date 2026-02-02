CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Danimarka basını, Beşiktaş’ın 25 yaşındaki file bekçisi Mads Hermansen için West Ham United ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kartal satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi gerçekleştirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'a Danimarkalı eldiven: Mads Hermansen!

Siyah-beyazlı takımda kalede büyük bir sorun yaşıyor. Ersin Destanoğlu, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında yediği hatalı goller nedeniyle tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Filip Jörgensen'den astronomik bonservis bedeli nedeniyle vazgeçen Beşiktaşlı yetkililer rotayı bir başka Danimarkalı kaleci Mads Hermansen'e çevirdi. Danimarkalı gazeteci Farzam Abolhosseini, siyah-beyazlı kurmayların 25 yaşındaki eldiven için West Ham United'la görüşmelere başladığını duyurdu.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Haberde ayrıca deneyimli file bekçisi için siyah-beyazlı yönetimin tüm şartları zorladığı ve kaledeki mevcut problemi üst düzey bir isimle çözmekte kararlı olduğu ifade edildi. Modern kaleci profiline tam uyan Hermansen, Avrupa'nın potansiyeli yüksek eldivenleri arasında gösteriliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Mads Hermansen, bu sezon West Ham United formasıyla Premier Lig'de 4 maça çıkarken kalesinde toplam 11 gol gördü. 1 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

AYAKLA OYUN KURUYOR

Danimarkalı file bekçisinin en büyük artılarından biri ayakla oyun kurabilmesi. Yakın mesafeden atılan şutlarda hızlı reaksiyon verebilen Mads Hermansen, bire bir kaldığı pozisyonlarda açıyı iyi kapatıyor. Savunma hattıyla sürekli konuşan ve takım arkadaşlarını yönlendiren bir kaleci. Gelişim çağında olduğu için potansiyeli yüksek. Leicester'da forma giydiği 2 yıllık dönemde 'beklenenden fazla gol engelleme' istatistikleriyle dikkat çekti.

