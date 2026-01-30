Beşiktaş'ın kalecisi Ada'dan: Alphonse Areola!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, yönünü Premier Lig'e çevirdi. İngiliz medyası, siyah-beyazlıların West Ham United’ın 32 yaşındaki kalecisi Alphonse Areola ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 06:51
Mert Günok geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'taki 4.5 yıllık serüvenini noktalamış ve altyapısından yetişiği Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Mert Günok'la vedalaşmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Sky Sport'un aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, West Ham United'ın file bekçisi Alphonse Areola için görüşmeler yapıyor.

19 MAÇTA 34 GOL YEDİ

3.5 yıldır West Ham forması giyen 32 yaşındaki Fransız eldivenle ilgili kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. İngiltere Premier Lig ekibi, 2022 yazında Alphonse Areola için PSG'ye 9.3 milyon Euro bonservis ödemişti. Bu sezon Premier Lig'de 19 karşılaşmaya çıkan Areola, kalesinde 34 gol gördü.

