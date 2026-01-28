CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan sol bek transferinde Quilindschy Hartman hamlesi!

Beşiktaş'tan sol bek transferinde Quilindschy Hartman hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, transferde vites yükseltti. Siyah-beyazlılarda sol bek transferi de büyük önem arz ederken Kara Kartal'ın bu anlamda gündemine Quilindschy Hartman'ı aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan sol bek transferinde Quilindschy Hartman hamlesi!

Lazio'da forma giyen Nuno Tavares'ten istediği sonucu alamayan Beşiktaş, sol bek transferinde bir adım attı ve daha önce gündemine gelen Quilindschy Hartman için görüşmelere başladı. Hollandalı oyuncuyla ilgili İngiliz ekibi Burnley ile temasa geçildi.

Sabah'ın haberine göre; sol bek adayları arasına tekrardan giren Hartman için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği masaya getirildi. İngilizlerle bu seçenek özelinde görüşmeler yürütülüyor. 24 yaşındaki sol bek son dönemde teknik direktörü Scott Parker'dan formayı almakta zorlanıyor.

En son 13 Aralık'ta Fulham'a karşı Premier Lig'de forma giyen Hartman, o günden bu yana sadece FA Cup'ta Milwall ile oynanan maçta sahaya çıkabildi. Bu sezon 16 karşılaşmada boy gösteren Hartman, 4 asist yaparken 1429 dakika sahada kaldı. Tecrübeli sol bek, yazın 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Feyenoord'dan İngiltere'nin yolunu tutmuştu.

