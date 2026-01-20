Beşiktaş'ta Filip Jörgensen sesleri!

Beşiktaş'ta transfer için bu hafta çok hareketli geçecek. Siyah-beyazlı kulübün uzun süredir renklerine bağlamak için uğraş verdiği kaleci Filip Jörgensen ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçen hafta yaptığı açıklamada "Jörgensen gelmek istiyor, oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması, ilk önce o limiti açmaları lazım, bunu bekliyoruz" demişti. Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz kulübü Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Datro Fofana'yı geri çağırdı. Premier Lig ekibi, 23 yaşındaki Fildişi Sahilli golcüyü bonservisle elden çıkarmayı planlıyor. Londra temsilcisi bu hamleyle hem nakit girdisi sağlamayı hem de kiralık kontenjanında yer açmayı hedefliyor. Bu durumda Filip Jörgensen'in siyah-beyazlı takıma transferinde engel kalmayacak. Düzenli olarak forma giymek için Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakan 23 yaşındaki file bekçisi, satın alma opsiyonuyla birlikte 6 aylığına kiralanacak. İki kulüp arasındaki görüşmelerde mutabakat sağlandığı öğrenildi.