Haberler Beşiktaş Zirveye pençe

Zirveye pençe

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Beşiktaş evinde Keçiörengücü’nü 3-0 yendi. Abraham, El Bilal Toure ve Kartal’ın golleriyle farka koşan siyah-beyazlılar, son 3 resmi maçından galibiyetle ayrıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 06:50
Zirveye pençe

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda fırtına gibi esiyor. C Grubu'ndaki ilk sınavında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Cerny'nin golleriyle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci maçında Trendyol 1'inci Lig ekibi Ankara Keçirörengücü'nü konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip 15'te skor üstünlüğünü eline geçirdi. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Tammy Abraham kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi.

TAYLAN BULUT'TAN ŞIK ASİST

İkinci yarıda etkili hücum organizasyonları ile dikkat çeken Beşiktaş, Başkent temsilcisinin kalesini adeta abluka altına aldı. 55'te günün başarılı isimlerinden Taylan Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortaya El Bilal Toure uçarak kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 87'de Salih Uçan'ın ortasında arka direkte şık bir vuruşla topu ağlara gönderen Kartal Kayra skoru ilan etti: 3-0. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, puanını 6'ya yükseltti ve C Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu.

KADRODA 6 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Sergen Yalçın, son Fenerbahçe derbisine göre kadroda 6 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Gökhan Sazdağı, Emirhan, takımdan ayrılan Jurasek, Salih, Orkun ve Devrim'in yerine ilk 11'de Taylan, Uduokhai, Rıdvan, Kartal, Demir Ege ve El Bilal Toure'yi görevlendirdi.

RIDVAN YILMAZ'DAN İLK KATKI

Beşiktaş'ın yaz döneminde Glasgow Rangers'tan transfer ettiği Rıdvan Yılmaz, sahaya kaptan olarak çıktı. Sol kanatta etkili performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, 15'inci dakikada Tammy Abraham'ın golünde asist yaptı. Milli futbolcu ilk yarıda bir pozisyonda topun kendisinden auta çıktığını söyleyerek alkış aldı.

13

Kafayla ağları sallayan Abraham, bu sezon 13'üncü golünü kaydetti. İngiliz forvetin 3 de asisti bulunuyor.

MİLOT RASHİCA'YA PLAKET

Beşiktaş formasıyla 100'üncü maçını geride bırakan Milot Rashica'ya maç öncesi plaket takdim edildi. Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100'üncü kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 kez ağları salladı. Rashica daha önce de Werder Bremen ve Vitesse formalarıyla 100'er maça çıkmıştı.

103 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

       

Beşiktaş'ın stoperi Felix Uduokhai yaklaşık 3.5 ay sonra forma şansı buldu. Ankara Keçiörengücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Alman savunmacı, 103 gün sonra siyah- beyazlı formaya kavuştu. 28 yaşındaki futbolcu son olarak Süper Lig'de 4 Ekim tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde oynamıştı.

YALÇIN'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonrası "İyi bir maç oynadık. Skordan memnunum" diye konuştu. Transfer çalışmaları ile ilgili konuşan Yalçın, "Devre arası transferleri kolay olmuyor. Çalışıyoruz. Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta sonuna kadar 2-3 transfer yapmayı becerebiliriz" dedi.

