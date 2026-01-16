CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Lorenzo Lucca'yı listesine ekledi! Abraham'ın alternatifi

Beşiktaş Lorenzo Lucca’yı listesine ekledi! Abraham'ın alternatifi

Aston Villa’nın Abraham için teklif yapmasının ardından Kartal golcü arayışına girdi. Di Marzio’nun haberine göre, siyah-beyazlılar Napoli’nin 25 yaşındaki dev golcüsü Lorenzo Lucca’yı yakın takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 06:50
Beşiktaş Lorenzo Lucca’yı listesine ekledi! Abraham'ın alternatifi

LİSTEYE EKLENDİ

Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Tammy Abraham'a olan ilgisi, teklife dönüşmüştü. Siyah-beyazlılar İngiliz golcünün eski takımına dönmek için istekli olmasının ardından hücum hattını güçlendirmek adına düğmeye bastı. Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaşlı kurmaylar Serie A'nın köklü kulübü Napoli'de forma giyen Lorenzo Lucca'ya kanca attı. 25 yaşındaki yıldız golcünün siyah-beyazlıların şu anda geniş listesine dahil edildiği vurgulandı.

ABRAHAM BEKLENİYOR

Haberde ayrıca Udinese'nin eski forveti için Beşiktaş'ın süreci hızlandırmaya hazır olduğu ancak Abraham'ın Aston Villa'ya transferinin netleşmesini beklediği ifade edildi. 28 yaşındaki golcü Aston Villa'ya giderse Kartal, Lucca'nın transferi için harekete geçecek. Abraham Ada'ya geri dönerse forvet takviyesi zorunlu hale gelecek. Çünkü golcü olarak sadece El Bilal Toure kalacak.

KLASiK 9 NUMARA

2.01'lik boyu nedeniyle hava toplarında etkili olan İtalyan golcü, güçlü fiziğinin vermiş olduğu avantajla ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlıyor. Klasik 9 numara profilindeki 25 yaşındaki forvet, sırtı dönük oyunda son derece etkili. Uzun topları indirerek takım arkadaşlarına servis yapabiliyor. Lucca tempolu ve pres ağırlıklı oyun sistemlerinde ise zorlanabiliyor.

25

Piyasa değeri 25 milyon euro olan İtalyan forvet, Napoli'de bu sezon süre almakta zorlanıyor. İtalya Serie A'da 16 maçta toplam 401 dakika forma şansı bulan Lucca, tek golünü Pisa'ya karşı attı. Torino'nun altyapısında yetişen deneyimli golcü Lorenzo Lucca, İtalya dışında sadece Ajax'ta 2022-2023 sezonunda forma giydi.

