Jhon Arias yoklaması

Beşiktaş'ın Wolverhampton forması giyen Jhon Arias'ın şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekibinin beklentileri ve Kolombiyalı oyuncunun talepleriyle ilgili detaylı bir araştırma yapıldığı aktarıldı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 23 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.
