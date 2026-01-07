Sürpriz Leon Bailey iddiası

İtalyan basınında Beşiktaş için sürpriz bir isim öne çıktı. Kartal'ın Roma'nın kadroda düşünmediği ve kiralık sözleşmesini bitirmek istediği Leon Bailey ile ilgilendiği öne sürüldü. La Gazzetta dello Sport, Bailey'nin bonservisini elinde tutan Aston Villa'nın, sağ kanat için Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu kulüplerle görüşeceği ifade edildi.
