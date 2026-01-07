Sol beke Hartman

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sol bekteki alternatifler çoğaldı. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de Burnley takımında oynayan Quilindschy Hartman'ı listesine ekledi. 24 yaşındaki Hollandalı sol bekin durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Sol beke mutlaka bir takviye yapacak olan Kartal'ın Burnley ile kısa süre içinde temas kuracağı ifade edildi. Sezon başında Feyenoord'dan İngiltere'ye transfer olan Hartman'ın ayrılmak istediği vurgulandı.

KİRALAMA FORMÜLÜ PLANLANIYOR

Premier Lig'de sonuncu olan Burnley, şu anda küme düşmeye en yakın takım olarak gösteriliyor. Hartman da bu sezon Burnley formasıyla 15 maça çıkarken 4 asist yaptı. Premier Lig ekibiyle Haziran 2029'a kadar kontratı olan Hollandalı yıldız, belirlenen hedeflerin uzağında kalınması nedeniyle takımda kalmak istemiyor. Beşiktaş'ın da bu avantajı kullanarak kiralama formülünü devreye alacağı belirtildi. 24 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

HÜCUM VE ASİST ÖZELLİĞİ

Sol bekte hücumcu bir performans gösteren Quilindschy Hartman, hem 4'lü savunmada hem de 3'lü savunmada forma giyebiliyor. Özellikle asistleriyle öne çıkan Hartman, ofansif katkısıyla tanınan bir isim oldu. Burnley'de ise bu sezon da gol atmasa da 4 gol pası verdi.

ARNE SLOT İLE YILDIZI PARLADI

Feyenoord altyapısından yetişen Quilindschy Hartman, kariyerindeki çıkışı Arne Slot'la yaptı. Slot'un Feyenoord'da çalıştığı dönemde deneyimli hocayla şampiyonluk da yaşayan Hartman, performansını geliştirdi. 24 yaşındaki sol bek, Slot ile 70 resmi maçta 2 gol attı, 10 asist yaptı.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMINA SEÇİLDİ

Quilindschy Hartman son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Hollanda Milli Takımı'na da seçilmeye başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda yer almayı hedefliyor. Hartman, ülkesinin formasını 5 kez giyip, 1 gol attı, 1 asist yaptı. Hollanda'nın teknik patronu Ronald Koeman da Hartman'ı takip ediyor.

LUCAS PITON HAZIR

Sol beke mutlaka bir transfer yapacak olan Beşiktaş Lucas Piton ile prensip anlaşmasına vardı. Vasco da Gama'da oynayan 25 yaşındaki Brezilyalı sol bekin siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Piton aynı zamanda stoperde de oynayabiliyor.