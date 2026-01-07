Neşe kaynağı Abraham

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren ve sezonun ikinci yarısına hazırlanan Beşiktaş'ta Tammy Abraham adeta takımın neşe kaynağı oluyor. Yıldız forvet, hem antrenmanlarda hem de takım içerisinde neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyor. Antrenmanları aksatmayan 28 yaşındaki golcünün bu tutumu teknik heyet tarafından takdir topluyor.
