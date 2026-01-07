Gözler İngiltere’de

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, İngiltere'ye odaklandı. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'dan 28 yaşındaki stoper Emmanuel Agbadou ve Chelsea'den 23 yaşındaki Filip Jörgensen listenin ilk sırasında yer alıyor. Agbadou ve Jörgensen transferlerinden kiralama formülünün devrede olduğu kaydedildi. İki oyuncunun da transfer gelişmelerine sıcak baktığı bildirildi.

SÖZ KULÜPLERDE

Chelsea'de şans bulamayan Danimarkalı kaleci Jörgensen'le anlaşmaya yakın olan Beşiktaş, kulüpler bazından görüşmeleri sürdürecek. Chelsea'nin 'tamam' demesi halinde transfer resmiyet kazanacak. Premier Lig'de düşme hattında olan Wolverhampton'dan ayrılmaya yakın duran Fildişi Sahilli stoper Agbadou için ise şu anda 15 milyon euro isteniyor. Kara Kartal'ın satın alma opisyonuyla beraber kiralamak için bastırdığı kaydedildi.

6 NUMARA DA OYNUYOR

Emmanuel Agbadou, stoperde oynayabildiği kadar orta sahada 6 numarada da görev yapabiliyor. Defansif orta saha olarak forma giyebilen Agbadou, 1.92'lik boyu, güçlü fiziği ve hava toplarına hakimiyetiyle öne çıkıyor. Bu sezon Wolverhampton'la 15 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Fildişili futbolcu, gol ya da asist katkısı yapmadı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaş taraftarları, sosyal medya üzerinden Chelsea'li kaleci Filip Jörgensen'e büyük ilgi gösteriyor. Danimarkalı kalecinin transferi adına 23 yaşındaki yıldızın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına destek mesajları yazılıyor.