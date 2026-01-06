Kampta tempo gittikçe artıyor

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında yükselişe geçmek isteyen Kartal, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar dün salonda yaklaşık 1 saat çalıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet çalışmasıyla başladı. İdman, koordinasyon çalışmasının yanı sıra dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
