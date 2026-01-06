CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Jörgensen City maçında devleşti

Jörgensen City maçında devleşti

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağlamak için çaba harcadığı Filip Jörgensen, Premier Lig'de Manchester City deplasmanında kaleyi korudu. 1-1 sona eren zorlu müsabakayı 7.3 puan ile tamamlayan Danimarkalı eldiven, Chelsea'nin sahadaki en iyi ikinci ismi oldu. Kalesinde gol görmesine rağmen yaptığı iki kritik kurtarışla takımını ayakta tutan genç kaleci alkış topladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jörgensen City maçında devleşti
Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağlamak için çaba harcadığı Filip Jörgensen, Premier Lig'de Manchester City deplasmanında kaleyi korudu. 1-1 sona eren zorlu müsabakayı 7.3 puan ile tamamlayan Danimarkalı eldiven, Chelsea'nin sahadaki en iyi ikinci ismi oldu. Kalesinde gol görmesine rağmen yaptığı iki kritik kurtarışla takımını ayakta tutan genç kaleci alkış topladı
F.Bahçe'den İtalya’ya Lookman çıkarması!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı: "Ben bir savaş esiriyim"
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı!
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! 00:59
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
Osimhen'den Lookman'a sert tepki! Osimhen'den Lookman'a sert tepki! 00:49
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı! 00:49
Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar Eren Elmalı'ya hücum! Maç sonu güldüren anlar 00:49
Daha Eski
G.Saray'dan Frattesi hamlesi! G.Saray'dan Frattesi hamlesi! 00:49
Kartal'dan sol bek operasyonu! Kartal'dan sol bek operasyonu! 00:49
G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... G.Saray'dan Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe... 00:48
G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! G.Saray’dan Mathys Tel Bombası! 00:48
İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu! 00:48
Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde sürpriz rakip! 00:48