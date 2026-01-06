Jörgensen City maçında devleşti

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağlamak için çaba harcadığı Filip Jörgensen, Premier Lig'de Manchester City deplasmanında kaleyi korudu. 1-1 sona eren zorlu müsabakayı 7.3 puan ile tamamlayan Danimarkalı eldiven, Chelsea'nin sahadaki en iyi ikinci ismi oldu. Kalesinde gol görmesine rağmen yaptığı iki kritik kurtarışla takımını ayakta tutan genç kaleci alkış topladı
