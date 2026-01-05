Beşiktaş'tan Juventus'a transfer çıkarması! Jonathan David ve Mattia Perin

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kış transfer döneminde 4 ila 6 oyuncu arasında kadrosuna ekleme yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yetkililer İtalya'nın güçlü ekibi Juventus'ta kadro planlamasında yer almayan 2 yıldız için harekat başlattı. Yönetimin, Jonathan David'in yanı sıra kaleci Mattia Perin için İtalyan deviyle masaya oturduğu iddia edildi. Beşiktaş bu oyuncuları transfer paketi olarak İstanbul' a getirmeyi hedefliyor.

DAVID'LE YOLLAR AYRILABİLİR

İlk etapta Jonathan David zorunlu ya da zorunlu olmayan satın alma bedeliyle, 33 yaşındaki file bekçisi Mattia Perin ise uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılmak isteniyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Jonathan David'in bu kış kulüpten ayrılma olasılığı yüksek. 25 yaşındaki Kanadalı yıldız, Dusan Vlahovic'ten sonra Juventus'un kadrosunda en yüksek ikinci maaşı alıyor. Ancak yıldız futbolcu performansı ile beklentilere yanıt veremedi.

15 MAÇTA 2 GOLE KATKI SUNDU

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ancak tercihini Serie A devinden yana kullanan Kanadalı oyuncu, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Bedelsiz olarak transfer olduğu Juventus'ta Serie A'da 15 karşılaşmada forma şansı bulan yıldız forvet, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. David Şampiyonlar Ligi'nde ise süre aldığı 6 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

LAKABI: BUZ ADAM

Kanada Milli Takımı'ndaki soğukkanlı yapısı sebebiyle "Buz Adam" olarak anılan Jonathan David için bu lakap, İtalya'da tam karşılığını buldu. Utangaç yapısı ve dil engeli nedeniyle Juventus'taki arkadaşlarıyla sıcak bir bağ kuramayan 25 yaşındaki futbolcunun 'soğuk' bir oyuncu profili çizdiği belirtildi.

ATIBA FAKTÖRÜ

Beşiktaş yönetimi, zorluk derecesi yüksek bu transfer için 'Kanada' kozunu oynuyor. Siyah-beyazlı takımda 10 yıl aralıksız forma giyen ve kulübün sem bol ismi haline gelen Atiba Hutchinson'ın vatandaşı Jonathan David'i ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.

REFLEKSLERİ GÜÇLÜ

Tecrübeli kaleci özellikle yakın mesafeden atılan şutlarda ve refleks gerektiren vuruşlara karşı başarısıyla öne çıkıyor. Penaltı kurtarma yüzdesi de yüksek olan Mattia Perin, savunmayı organize eden 'lider' oyuncu profilinde. 33 yaşındaki file bekçisi, top kontrolü ve ayağıyla oyun başlatma konusunda ise vasat bir görüntü çiziyor.