Beşiktaş'ın orta sahası Ada devinden: Kobbie Mainoo!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kış transfer penceresi resmen açılırken, Beşiktaş yönetimi taraftarları heyecanlandıracak hamleler yapmaya hazırlanıyor. Kadro kalitesini üst seviyeye çekmek için 'nokta atışı' takviye yapmayı hedefleyen siyahbeyazlı kurmaylar büyük oynuyor. Yönetim, Premier Lig devi M.United'ın genç yeteneği Kobbie Mainoo için harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği 20 yaşındaki yıldız için görüşmelerin başladığı belirtildi.

OYUNCUNUN ŞARTLARI SORULDU

Kartal, Manchester United'da yedek kulübesine mahkum kalan ve potansiyeli yüksek olan genç yıldızı yalnızca bu sezon için değil 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu transfer için yoğun uğraş veren Beşiktaş Genel Koordinatörü Serkan Rençber'in İngiliz kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sorduğu aktarıldı. Manchester United'dan olumlu dönüş olduğu takdirde transferi noktalamak için düğmeye basılacak.

HEM 6 HEM 8 NUMARA

İngiliz yıldız orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Topu ileri taşıma becerisi güçlü ve dikine oyunda etkili olduğu için 8 numara pozisyonunda daha başarılı. Teknik kapasitesinin yüksek olması nedeniyle baskı altında panik yapmadan top saklayabiliyor. Dripling yeteneğiyle öne çıkan Kobbie Mainoo, dar alanda rakiplerini kolaylıkla ekarte edebiliyor. Yaşı göz önünde bulundurulduğunda, teknik ve fiziksel açıdan daha üst seviyeye çıkma potansiyeli var.

DEVLERİN RADARINDA

Kobbie Mainoo'nun durumunu Avrupa'nın elit takımları da yakından takip ediyor. Serie A ekibi Napoli, Premier Lig devleri Tottenham ve Chelsea, Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Bayern Münih'in de İngiliz oyuncunun peşinde olduğu öğrenildi.

10

İngiltere A Milli Takımı'nda 10 kez boy gösteren ve toplam 627 dakika forma şansı bulan 20 yaşındaki futbolcu henüz skora katkı yapamadı. 2 yıl önce Manchester United'da A takıma yükselen genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.