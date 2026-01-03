Rafa Silva kampta

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yapacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlıların resmi açıklamasında en fazla dikkat çeken isim Rafa Silva oldu. Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen, son maçlarda kadroya alınmayan ve kendisine kulüp arayan Portekizli futbolcu, Antalya kampına dahil edildi. Rafa Silva takımla beraber Antalya kafilesinde yer aldı. Öte yandan kadroda düşünülmeyen diğer isimler David Jurasek ve Jonas Svensson ise kampa alınmadı. İki yıldızla sözleşme fesih görüşmeler sürdüğü için kamp kadrosuna yazılmadı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 2-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Gloria Sports Arena'da çalışmalarını yapacak.

İSTANBUL'DA SON İDMAN

Siyah-beyazlı takım, devre arası hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapıldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki son antrenmanın ardından dün saat 15.30'da Antalya'ya gitti.

ANTALYA'DA TARAFTARLAR KARŞILADI

İkinci yarı hazırlıkları Antalya'ya gelen Beşiktaş'ta kafileyi taraftarlar karşıladı. Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyete özel ilgi gösterildi. Taraftarlar, futbolcular ve Sergen Yalçın'la fotoğraf çektirdi, çiçek verdi.