CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa Silva kampta

Rafa Silva kampta

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yapacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlıların resmi açıklamasında en fazla dikkat çeken isim Rafa Silva oldu. Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen, son maçlarda kadroya alınmayan ve kendisine kulüp arayan Portekizli futbolcu, Antalya kampına dahil edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa Silva kampta

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yapacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlıların resmi açıklamasında en fazla dikkat çeken isim Rafa Silva oldu. Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen, son maçlarda kadroya alınmayan ve kendisine kulüp arayan Portekizli futbolcu, Antalya kampına dahil edildi. Rafa Silva takımla beraber Antalya kafilesinde yer aldı. Öte yandan kadroda düşünülmeyen diğer isimler David Jurasek ve Jonas Svensson ise kampa alınmadı. İki yıldızla sözleşme fesih görüşmeler sürdüğü için kamp kadrosuna yazılmadı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 2-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Gloria Sports Arena'da çalışmalarını yapacak.

İSTANBUL'DA SON İDMAN

Siyah-beyazlı takım, devre arası hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapıldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki son antrenmanın ardından dün saat 15.30'da Antalya'ya gitti.

ANTALYA'DA TARAFTARLAR KARŞILADI

İkinci yarı hazırlıkları Antalya'ya gelen Beşiktaş'ta kafileyi taraftarlar karşıladı. Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyete özel ilgi gösterildi. Taraftarlar, futbolcular ve Sergen Yalçın'la fotoğraf çektirdi, çiçek verdi.

Napoli'nin yıldızı G.Saray'a çok yakın!
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İSBİKE projesi CHP'li İBB'nin elinde hurdaya döndü!
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'den Milan çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 01:04
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 01:04
Daha Eski
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:04
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 01:04
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 01:04
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 01:04
Brezilya ekibinden Fred kararı! Brezilya ekibinden Fred kararı! 01:04
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! 01:04