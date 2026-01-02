Rafa Silva'dan Beşiktaş yönetimine beklenmeyen teklif!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği devam ediyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Antalya kampına götürmeme kararı aldığı Portekizli oyuncunun bonservisini eline almak için teklifi netleşti. Buna göre; 32 yaşındaki futbolcu tüm alacaklarından vazgeçti. Rafa Silva buna ek olarak Beşiktaş'a 3 ila 4 milyon euro arasında bir ödeme yapmayı teklif etti. Ancak Serdal Adalı yönetimi bu rakamı yetersiz bulduğunu belirterek tecrübeli futbolcuya olumsuz yanıt verdi.

15 milyon euro bonservis bedeli belirleyen siyah- beyazlı yetkililer, ayrılık için bu rakamı artırması gerektiğini Rafa Silva tarafına iletti.

Masaya tatmin edici ve yüksek bir teklif gelirse yollar ayrılacak. Mevcut teklifin yükseltilmemesi durumunda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ayrılığa kesinlikle izin vermeyecek ve oyuncu takımda kalacak. Rafa Silva'nın siyah- beyazlı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.