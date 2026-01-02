CANLI SKOR ANA SAYFA
Rafa Silva'dan Beşiktaş yönetimine beklenmeyen teklif!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği merak konusu haline gelen Rafa Silva'dan flaş hamle geldi. Portekizli futbolcudan son olarak siyah-beyazlı yönetime beklenmeyen bir teklif geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği devam ediyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Antalya kampına götürmeme kararı aldığı Portekizli oyuncunun bonservisini eline almak için teklifi netleşti. Buna göre; 32 yaşındaki futbolcu tüm alacaklarından vazgeçti. Rafa Silva buna ek olarak Beşiktaş'a 3 ila 4 milyon euro arasında bir ödeme yapmayı teklif etti. Ancak Serdal Adalı yönetimi bu rakamı yetersiz bulduğunu belirterek tecrübeli futbolcuya olumsuz yanıt verdi.

15 milyon euro bonservis bedeli belirleyen siyah- beyazlı yetkililer, ayrılık için bu rakamı artırması gerektiğini Rafa Silva tarafına iletti.

Masaya tatmin edici ve yüksek bir teklif gelirse yollar ayrılacak. Mevcut teklifin yükseltilmemesi durumunda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ayrılığa kesinlikle izin vermeyecek ve oyuncu takımda kalacak. Rafa Silva'nın siyah- beyazlı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

