Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Felix Uduokhai'nin transferinde sıcak gelişme! Almanlar ve Fransızlar devrede

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Felix Uduokhai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için Alman ve Fransız ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Felix Uduokhai ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın geçtiğimiz yaz Augsburg'dan 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu son dönemdeki performansıyla gözden düştü. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Uduokhai'nin gönderilmesine onay verdiği ve yönetimin de gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Alman stopere Fransız ve Alman kulüplerinin ilgisi var.

Fransa'dan bir kulüp, Felix Uduokhai'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Oyuncuyu Bundesliga'dan da isteyenler var. Önümüzdeki hafta Uduokhai'nin transferi ile ilgili somut adımların atılması bekleniyor. Siyah-Beyazlı forma altında bu sezon 11 karşılaşmada boy gösteren Alman savunmacı, gol ya da asist üretemedi. Bundesliga'da daha önce 1860 Münih, Augsburg ve Wolfsburg gibi takımların formasını giyen Uduokhai, 3 kez Almanya Milli Takım formasını giydi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

