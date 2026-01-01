CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Stopere Kehrer

Nokta atışı transferlerle kadrosunu takviye edecek Beşiktaş'ta, savunma hattı için belirlenen bir numaralı isim olan Thilo Kehrer konusunda temaslar yoğunlaştı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Nokta atışı transferlerle kadrosunu takviye edecek Beşiktaş'ta, savunma hattı için belirlenen bir numaralı isim olan Thilo Kehrer konusunda temaslar yoğunlaştı. A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber, süreci yakından yönetirken, görüşmeler için yoğun bir mesai harcıyor. Fransız devi Monaco'nun yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmayı planladığı 29 yaşındaki Alman stoper için, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi özellikle istediği Kehrer için kurmaylar, Monaco'dan gelecek yanıtı bekliyor. Sözleşmesi 2028'de bitecek tecrübeli savunmacı, bu sezon 18 maçta oynadı. 28 kez de milli oldu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
