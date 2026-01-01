Stopere Kehrer

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Nokta atışı transferlerle kadrosunu takviye edecek Beşiktaş'ta, savunma hattı için belirlenen bir numaralı isim olan Thilo Kehrer konusunda temaslar yoğunlaştı. A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber, süreci yakından yönetirken, görüşmeler için yoğun bir mesai harcıyor. Fransız devi Monaco'nun yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmayı planladığı 29 yaşındaki Alman stoper için, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi özellikle istediği Kehrer için kurmaylar, Monaco'dan gelecek yanıtı bekliyor. Sözleşmesi 2028'de bitecek tecrübeli savunmacı, bu sezon 18 maçta oynadı. 28 kez de milli oldu.