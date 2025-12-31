Beşiktaş'ta bırakacağım

CANLI SKOR ANA SAYFA
Siyah-beyazlı yönetimin kulüp bulmasını istediği Necip Uysal açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Siyah-beyazlı yönetimin kulüp bulmasını istediği Necip Uysal açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Ben hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım" dedi.
