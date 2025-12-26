İstikrar abibesi: Ndidi

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta en çok süre alan futbolcu Wilfred Ndidi oldu. Eski çalıştırıcı Solskjaer ile mevcut teknik direktör Sergen Yalçın, toplam 30 farklı futbolcuya şans verdi. 17 karşılaşmanın 14'ünde ilk 11'de sahaya çıkan ve toplam 1196 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, en çok süre alan isim olarak dikkat çekti. Ndidi'yi 17 karşılaşmanın 17'sinde de süre alan ve 1165 dakika forma giyen Tammy Abraham izledi.
