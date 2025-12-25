CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kara Kartal kanatlandı

Kara Kartal kanatlandı

Rizespor galibiyetinden 3 gün sonra kupada F.Bahçe’yi Kadıköy’de yenen siyah-beyazlılar, yeniden kazanma alışkanlığı yakaladı. 7 maçtır yenilmeyen Kara Kartal, 2025 yılında en çok derbi kazanan takım oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kara Kartal kanatlandı

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız bir grafik çizen Beşiktaş, son haftalarda performansını belirgin bir biçimde artırarak yeniden yükselişe geçti. Özellikle ofansif anlamda gelişme kaydeden siyah-beyazlı ekip, kazanma alışkanlığı da yakaladı. Birçok maçta öne geçmesine rağmen skoru tutamayan Kartal, Süper Lig'deki 1-0'lık Rizespor galibiyetinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etmeyi başardı.

LİGİN RÖVANŞINI ALDI

Ezeli rakibinden Süper Lig'deki 3-2'lik mağlubiyetin rövanşını alan ve galibiyet serisi başlatan siyah-beyazlılar, moral ve öz güven depoladı. Bu sezon dev maçlarda deplasmanlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, ayrıca 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Oyuncu tercihleri ve Rafa Silva problemi nedeniyle sıkıntılı dönemden geçen ve eleştirilere hedef olan teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe zaferiyle yeniden camianın güvenini kazandı.

DERBİLERDE 4 ZAFER

Siyah-beyazlı takım, 2025 yılında oynadığı 4 derbiden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 2 kez yenen Kartal, Galatasaray ve Trabzonspor'u da 1'er kez mağlup etti. 2 müsabakadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, tek mağlubiyetini 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadı'nda 3-2'lik skorla Fenerbahçe karşısında aldı.

RASHİCA FORM TUTTU

Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası düzenli olarak forma şansı bulan Milot Rashica, takımına katkı vermeye devam ediyor. Trabzonspor maçında asist yapan, Rizespor karşısında Kartal'a zaferi getiren Kosovalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de gol pası verdi.

F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açıyor!
REKLAM İDEFİX
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak
G.Saray'da Raspadori sesleri!
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den bir açıklama daha! F.Bahçe'den bir açıklama daha! 00:44
Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! 00:44
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! 00:44
Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Galatasaray'dan beklenmedik transfer! 00:44
Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! 00:44
F.Bahçeli yöneticilerden ortak açıklama! F.Bahçeli yöneticilerden ortak açıklama! 00:44
Daha Eski
Samsunspor evinde kazandı! Samsunspor evinde kazandı! 00:44
Keçiörengücü 10 kişiyle galip! Keçiörengücü 10 kişiyle galip! 00:44
PSV'den flaş Veerman açıklaması PSV'den flaş Veerman açıklaması 00:44
Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek 00:44
Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan! Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan! 00:44
F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! 00:44