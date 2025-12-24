Rafa’da belirsizlik

Derbide Beşiktaş'ta maç kadrosunda yer almayan Rafa Silva'da artık veda noktasına gelindi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın planlarında yer almayan Portekizli yıldız hızlıca ayrılmak istiyor. Ocak ayı transfer döneminde 33 yaşındaki oyuncunun bir çözüm arayacağı aktarıldı. Beşiktaş ise 15 milyon euroluk bonservis bedelinden vazgeçmeyecek. Öte yandan Rafa Silva için üç kulübün yakın takipte olduğu vurgulandı. Portekiz'den Benfica, eski oyuncusunu istiyor ancak bonservis ödemeye sıcak bakmıyor. Rafa'yı ayrıca Belçika'dan Club Brugge ve Yunanistan'dan AEK da yakından takip ediyor. Tecrübeli orta sahanın Beşiktaş'taki sözleşmesi 2027'de sona erecek.