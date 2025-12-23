CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Sambacı golcü: Gabriel Barbosa

Tammy Abraham'dan beklenen performansı alamayan Beşiktaş yönetimi, Brezilya futbolunda ismi gol ile anılan Gabriel Barbosa’yı transfer listesinin ilk sıralarına yazdı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan büyük ümitlerle transfer ettiği Tammy Abraham, performansıyla beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın zaman zaman yedek bıraktığı İngiliz forveti yerine son vuruşları iyi golcü talep ettiği aktarıldı. Serbest kalma bedeli 30 milyon euro olan Tammy Abraham'a uygun teklif geldiği takdirde yolların ayrılması planlanıyor. Siyah-beyazlıların gündemine Cruzeiro'da forma giyen 'Gabigol' lakabıyla tanınan Gabriel Barbosa geldi.

CAZİP MAAŞ TEKLİFİ

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcünün ayrılma kararı aldığı belirtildi. Bu sezon inişli-çıkışı bir grafik çizen Sambacının performansından Brezilya ekibinin de memnun olmadığı öğrenildi. Beşiktaşlı kurmayların Gabigol'e Cruzeiro'da kazandığı maaştan daha fazlasını ödemeyi taahhüt ettiği belirtildi. Ancak siyah-beyazlı yönetimin tek şartı var. O da Brezilyalı forvetin kulübünü ikna ederek bonservis bedeli olmadan gelmesi. Sözleşme teklifinin ise 3 yıllık olduğu aktarıldı.

RAKİP SANTOS

Daha önceki yıllarda Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Gabriel Barbosa ile ilgilenen kulüp sadece Beşiktaş değil. Gabigol'ün altyapısından yetiştiği ve formasını giydiği Brezilya Serie A temsilcisi Santos'un da 29 yaşındaki golcünün durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

17 GOLE KATKI

Gabigol bu sezon 4 ayrı kulvarda toplam 49 maçta forma giyerken 13 kez ağları salladı. 4 de asist yapan yıldız golcü, 17 gole direkt etki etti. Serie A'da 30 müsabakada 6 gol, 2 asistle oynadı.

51

Sambacının bonservisine bugüne kadar toplam 51 milyon euro ödendi. Serie A devi İnter'in, 2016 yaz transfer döneminde Gabigol'ü Santos'tan transfer ederken kasasından tam 29.5 milyon euro bedel çıktı. Yıldız forvetin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
