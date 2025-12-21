CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rashica seriye bağladı

Rashica seriye bağladı

Kosovalı kanat oyuncusu skora katkı vermeye devam etti. Geçen hafta Trabzonspor deplasmanında asist yapan Milot Rashica Rizespor maçında başarılı performansını golle taçlandırdı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon siftah yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rashica seriye bağladı

Milot Rashica son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder'in yokluğunda ilk 11'de Çaykur Rizespor maçına başlayan Kosovalı futbolcu, performansıyla müsabakaya damga vurdu. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan ve 90 dakika boyunca çok çalışan 29 yaşındaki futbolcu, Mithat'tan sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve takımına galibiyeti getirdi.

3 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Geçen hafta Trabzonspor maçında Vaclav Cerny'e asist yapan Rashica, dün akşam attığı golle skora katkı vermeye devam etti. Bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü kaydeden yıldız futbolcu, Kayserispor deplasmanında da 1 asiste imza atmıştı. Bu sezon Süper Lig'de toplam 1 gol, 2 asistle 3 gole direkt etki eden Rashica, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi moral ve öz güven kazandı.

DOĞRU YOLDAYIZ

Maçın kahramanı Rashica şöyle konuştu: "Çok iyi değildik, ama reaksiyon göstermemiz açısından önemli bir galibiyetti. Hücum oynamaya çalışıyoruz, zaman zaman hatalar olabiliyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Günden güne daha iyiye gidiyoruz."

REKLAM - D&R
G.Saray'dan Wahi hamlesi!
DİĞER
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’dan Rafa Silva patlaması! ‘5-6 takviye lazım’
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Aslan'da hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:05
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:04
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
Daha Eski
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." 00:37
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 00:37
Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! 00:37
F.Bahçe'de 6 isim derbide yok! F.Bahçe'de 6 isim derbide yok! 00:37