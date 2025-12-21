Rashica seriye bağladı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milot Rashica son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder'in yokluğunda ilk 11'de Çaykur Rizespor maçına başlayan Kosovalı futbolcu, performansıyla müsabakaya damga vurdu. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan ve 90 dakika boyunca çok çalışan 29 yaşındaki futbolcu, Mithat'tan sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve takımına galibiyeti getirdi.

3 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Geçen hafta Trabzonspor maçında Vaclav Cerny'e asist yapan Rashica, dün akşam attığı golle skora katkı vermeye devam etti. Bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü kaydeden yıldız futbolcu, Kayserispor deplasmanında da 1 asiste imza atmıştı. Bu sezon Süper Lig'de toplam 1 gol, 2 asistle 3 gole direkt etki eden Rashica, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi moral ve öz güven kazandı.

DOĞRU YOLDAYIZ

Maçın kahramanı Rashica şöyle konuştu: "Çok iyi değildik, ama reaksiyon göstermemiz açısından önemli bir galibiyetti. Hücum oynamaya çalışıyoruz, zaman zaman hatalar olabiliyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Günden güne daha iyiye gidiyoruz."