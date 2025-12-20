CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Mykola Shaparenko'ya transfer kancası!

Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında Dinamo Kiev’den 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mykola Shaparenko’yu gözüne kestirdi. Ukraynalı yıldızın kontratı Eylül 2026’da bitiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Kartal'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ara transferde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Dinamo Kiev'in 27 yaşındaki yıldızı Mykola Shaparenko'yu listeye ekledi. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı orta saha için ocak ayında harekete geçmeyi düşünüyor. Shaparenko'nun Dinamo Kiev ile Eylül 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Orta sahada 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayan deneyimli futbolcu 2018'den beri Ukrayna kulübünde forma giyiyor. Kariyerinde Ukrayna dışında hiçbir ülkede forma giymeyen Shaparenko'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimaline sıcak baktığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, 27 yaşındaki orta sahanın Avrupa'da kariyerine devam etme fikrine sıcak baktığı dile getirildi. Ukraynalı yıldız bu sezon Dinamo Kiev ile toplamda 21 resmi maça çıkarken rakip fileleri 2 kez havalandırdı, 7 de asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Mykola Shaparenko, 48 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

10 NUMARAYA ALTERNATİF

Beşiktaş'ta orta sahada 10 numara bölgesi için yapılan çalışmalarda Mykola Shaparenko'nun ismi ön plana çıkıyor. Ukraynalı yıldız futbolcunun 8 ve 10 numara oynayabilmesi Kartal'ın ilgisini daha da artırıyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
