Beşiktaş'ta Zuriko Davitashvili sesleri! Sergen Yalçın'dan onay geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği Zuriko Davitashvili’nin Kartal’a transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Kanatlardan bu sezon verim alamayan Beşiktaş, ocakta bu bölgeye mutlaka ekleme yapacak. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'nin siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş yönetiminin Gürcü sol kanadın transferini bitirmek istediği aktarıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 24 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için Başkan Serdal Adalı'nın fedakarlık yapacağı ifade edildi. Bu sezon Fransa 2'nci Ligi'nde 15 maçta forma giyen Davitashvili, 8 gol ve 1 asistlik performansıyla 9 gole katkı sağladı.

