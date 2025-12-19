CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Loftus-Cheek takibi

Siyah-beyazlılar, Milan’da forma giyen 29 yaşındaki İngiliz yıldızı gündemine aldı. Yönetimin ayrılmayı kafasına koyan Loftus-Cheek için Serie A ekibinin kapısını çalacağı aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Beşiktaş yönetimi kış transfer penceresinin açılmasına sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Sadece antrenmanlara çıkan Rafa Silva ile bağlar kopma noktasına geldi. Portekizli yıldız için 15 milyon euro bonservis bedeli talep edilirken, siyah-beyazlılar orta saha takviyesi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Beşiktaşlı kurmayların Milan'da forma giyen Ruben Loftus-Cheek'i transfer listesine dahil ettiği öğrenildi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna adını yazdırmayı hedefleyen 29 yaşındaki yıldızın Serie A devinden ayrılmak istediği ileri sürüldü. Tecrübeli orta sahanın durumunu Beşiktaş'ın yanı sıra Bundesliga, Serie A ve Premier Lig'den bazı takımların da yakından takip ettiği belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği yıldız oyuncu için siyahbeyazlıların ocak ayında Milan kulübüyle masaya oturması bekleniyor.

TAM BİR JOKER

Güçlü fiziği ile dikkat çeken İngiliz oyuncu, orta sahada her bölgede değerlendirilebilecek vasıflara sahip. 8 ve 10 numarada görev alabilen 29 yaşındaki futbolcu, top kapma özelliğinin yanı sıra kilit paslarıyla da öne çıkıyor. Baskı altında iken soğukkanlı yapısıyla doğru kararlar verebiliyor. Chelsea, Milan, Fulham ve Crystal Palace gibi üst düzey takımlarda forma giymesinin getirdiği tecrübe de var.

ABRAHAM KOZU

Beşiktaş yönetiminin Ruben Loftus-Cheek'i ikna etmek için Tammy Abraham'ı devreye sokacağı öğrenildi. Tecrübeli golcü, hem Milan'da hem de Chelsea'de 29 yaşındaki oyuncu ile birlikte forma giymişti. Serdal Adalı yönetimi sezon başında İtalyan devinden Abraham'ı transfer etmişti.

2

Serie A'da Milan formasıyla bu sezon 13 maçta forma giyen İngiliz oyuncu, tek golünü 2'nci haftada Lecce'ye attı. Sassuolo karşısında asist yapan LoftusCheek 2 gole katkı sundu.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
