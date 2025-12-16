Rafa Silva’dan Sergen Yalçın’a yalanlama! Trabzon kafilesinde yer almak istedi mi?

Rafa Silva ile buzların kırıldığı ve yıldız oyuncunun takıma bundan sonra katkı vermesi planlanırken henüz bu aşamaya gelinmediği ortaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok" derken Portekiz medyasından tam tersi haberler geldi. Sabah'ın Portekiz'in ünlü gazetelerinden A Bola'dan aktardığı haberde, "Silva, bu konu hakkında Beşiktaş'ın teknik heyetiyle bireysel olarak görüşmediği gibi, teknik ekibin hiçbir üyesine de oynayamayacağını bildirmedi" ifadeleri yer aldı.