Ya tamam ya devam

Ya tamam ya devam

İstikrarsız grafik çizen Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’la deplasmanda karşılaşıyor. Kartal dev maçtan galibiyetle ayrılarak hem moral bulmak hem de zirveden kopmamak istiyor

14 Aralık 2025 Pazar 06:50
Ya tamam ya devam

Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasının sonucu merakla beklenen dev maçında Beşiktaş, zirve mücadelesi veren Trabzonspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4'er beraberlik ile yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, 25 puan ve averajla 5'inci sırada yer alıyor. İnişli çıkışlı grafik çizen ve son 4 müsabakada hanesine 8 puan yazdırabilen siyah-beyazlı takım sezonun belki de en kritik 90 dakikasına çıkacak.

YÜREĞİNİZİ ORTAYA KOYUN

Kartal zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılıp hem moral depolamak hem de zirve yarışından kopmamayı hedefliyor. 'Zafer' parolasıyla karşılaşmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın öğrencilerini şu sözlerle motive etti: "Şampiyonluk yarışında var olmak için mutlaka kazanmalıyız. Bireysel hata istemiyorum. Ligin en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Rakibin kim olduğu bizim için artık önemli değil. Sahaya çıkıp yüreğinizi ortaya koymanızı istiyorum."

6 DEPLASMANDA 14 PUAN

Dolmabahçe'de yaptığı son 4 maçı kazanamayan siyah-beyazlılar, deplasmanda ise istikrarlı bir grafik çiziyor. Alanyaspor ve Göztepe'ye rakip sahada mağlup olan Kartal, daha sonra oynadığı 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Beşiktaş sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Karagümrük'ü dış sahada mağlup ederken, Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.

UDUOKHAI SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Son haftalarda formasından uzak kalan Alman savunma oyuncusu, bu sezon Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

BILAL FORMUNUN ZİRVESİNDE

Beşiktaş'ın dev maçta en önemli gol umudu El Bilal Toure olacak. Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmeyen Malili golcü, Süper Lig'de toplam 4 kez ağları salladı. 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan 24 yaşındaki yıldız, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında da gol atmıştı. Toure ayrıca 3 asist yaparak toplam 7 gole katkı sundu.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı. İşte kadro: Mert Günok, Ersin, Emre Bilgin, Paulista, Ndidi, Demir Ege, Rashica, Salih, Abraham, Orkun, Uduokhai, Kartal Kayra, Cerny, El Bilal Toure, Necip, Taylan, Gökhan, Rıdvan, Jurasek, Djalo, Devrim Şahin ve Emirhan.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
