Cezalar Tahkim Kurulu'ndan döndü

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş'a verilen para cezası ile başkan Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti. Açıklamada, Tahkim Kurulunun, PFDK'nin futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kulübe uyguladığı 2 milyon 700 bin liralık para cezası ile başkan Adalı'ya verdiği 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdığı belirtildi. Kararların oy çokluğuyla alındığı kaydedildi.
