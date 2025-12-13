Taylan Bulut’a yalanlama

Beşiktaş, takımda süre bulamayan 22 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini yalanladı. Sezon başında Beşiktaş'a Alman ekibi Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle gelen genç sağ bek, bu sezon 186 dakika forma giyerken, gol veya asist katkısı yapamadı.
Beşiktaş, takımda süre bulamayan 22 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini yalanladı. Sezon başında Beşiktaş'a Alman ekibi Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle gelen genç sağ bek, bu sezon 186 dakika forma giyerken, gol veya asist katkısı yapamadı.