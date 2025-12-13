CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Defansa dev stoper

Defansa dev stoper

Brezilyalı gazeteci Pablo Oliveira, Beşiktaş’ın Konferans Ligi’nde elendiği İsviçre ekibi Lausanne’nin 1.98’lik stoperi Karim Sow’u listesine aldığını öne sürdü. 22 yaşındaki stoper, Kara Kartal’a karşı iki karşılaşmada da oynadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Defansa dev stoper
Süper Lig'de zirvedeki puan farkının daha fazla açılmasını istemeyen Beşiktaş, ara transferde savunmaya takviye yapmayı planlıyor. Transfer komitesi, stoper ve sol bek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı gazeteci Pablo Oliveira'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi Lausanne'dan Karim Sow'u transfer listesine aldı. Yönetimin, Young Boys'tan sol bek Hadjam transferi ile birlikte Sow hamlesini de aynı dönemde tamamlamak istediği belirtildi. Sözleşmesi 2028'de bitecek olan 22 yaşındaki ve 1.98 boyundaki dev stoper, Beşiktaş-Lausanne eşleşmesinde Konferans Ligi Play-Off turundaki her iki maçta da 90 dakika forma giydi. Sow'un, fizik gücü, hava hakimiyeti ve istikrarlı savunma performansı dikkati çekmişti.
