Defansa dev stoper

Süper Lig'de zirvedeki puan farkının daha fazla açılmasını istemeyen Beşiktaş, ara transferde savunmaya takviye yapmayı planlıyor. Transfer komitesi, stoper ve sol bek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı gazeteci Pablo Oliveira'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi Lausanne'dan Karim Sow'u transfer listesine aldı. Yönetimin, Young Boys'tan sol bek Hadjam transferi ile birlikte Sow hamlesini de aynı dönemde tamamlamak istediği belirtildi. Sözleşmesi 2028'de bitecek olan 22 yaşındaki ve 1.98 boyundaki dev stoper, Beşiktaş-Lausanne eşleşmesinde Konferans Ligi Play-Off turundaki her iki maçta da 90 dakika forma giydi. Sow'un, fizik gücü, hava hakimiyeti ve istikrarlı savunma performansı dikkati çekmişti.