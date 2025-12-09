Şehit aileleri Tüpraş’ta

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan polislerin aileleri siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak Beşiktaş-Gaziantep FK maçını tribünden takip etti. Mücadele öncesinde seremoniye iki takım oyuncuları çocuklarla çıkarken saldırıda şehit olanlar için de saygı duruşunda bulunuldu