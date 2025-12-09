Şehit aileleri Tüpraş’ta

10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan polislerin aileleri siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak Beşiktaş-Gaziantep FK maçını tribünden takip etti. Mücadele öncesinde seremoniye iki takım oyuncuları çocuklarla çıkarken saldırıda şehit olanlar için de saygı duruşunda bulunuldu
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER