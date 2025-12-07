Avrupa kartalı

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN fırtınası esiyor. Siyahbeyazlılar kendi sahasında Yunanistan temsilcisi Panionios'u 101- 83 mağlup ederek üst üste 3'üncü, toplamda 7'nci galibiyetini elde etti. Bu zaferle puanını 16'ya yükselten Kartal, 17 puanlı lider JL Bourg'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Zizic 18 sayı, Morgan 16 sayı ve Mathews 15 sayıyla Beşiktaş GAİN'in skor yükünü çekti.
