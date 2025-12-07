CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Avrupa kartalı

Avrupa kartalı

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN fırtınası esiyor. Siyahbeyazlılar kendi sahasında Yunanistan temsilcisi Panionios'u 101- 83 mağlup ederek üst üste 3'üncü, toplamda 7'nci galibiyetini elde etti. Bu zaferle puanını 16'ya yükselten Kartal, 17 puanlı lider JL Bourg'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Zizic 18 sayı, Morgan 16 sayı ve Mathews 15 sayıyla Beşiktaş GAİN'in skor yükünü çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:50
Avrupa kartalı
BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN fırtınası esiyor. Siyah beyazlılar kendi sahasında Yunanistan temsilcisi Panionios'u 101- 83 mağlup ederek üst üste 3'üncü, toplamda 7'nci galibiyetini elde etti. Bu zaferle puanını 16'ya yükselten Kartal, 17 puanlı lider JL Bourg'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Zizic 18 sayı, Morgan 16 sayı ve Mathews 15 sayıyla Beşiktaş GAİN'in skor yükünü çekti.
