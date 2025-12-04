Beşiktaş'ta flaş iddia: Uduokhai ayrılık kararı aldı!

Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports DE'de yer alan habere göre; Felix Uduokhai Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı. Haberin detaylarında ise 28 yaşındaki Alman oyuncunun son dönemlerde forma süresi bulmakta zorlandığı için bu kararı aldığı belirtildi.

BUNDESLIGA'YA DÖNEBİLİR

Bu sezon siyah-beyazlı formayla toplam 11 resmi maça çıkan deneyimli savunmacı, bu karşılaşmalarda skora katkıda bulunamadı. Uduokhai'nin daha önce kendisini kanıtladığı Bundesliga'ya dönebileceği ve takım arayışlarını sıklaştırdığı ifade edildi. 6 milyon euro piyasa değeri olan 28 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı kulüple Haziran 2027'ye kadar mukavelesi bulunuyor.

ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, son 7 maçta Alman savunmacıya görev vermedi. En son RAMS Park'ta oynanan ve 1-1 neticelenen Galatasaray derbisinde Emirhan Topçu ile savunmanın göbeğinde görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, o karşılaşmadan bu yana forma yüzü göremedi. Deneyimli çalıştırıcı yükselen form grafiği nedeniyle defansta Gabriel Paulista-Emirhan Topçu tandemini tercih etti.