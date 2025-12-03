Gözler Rafa Silva’da

Siyah-beyazlılarda 1 aya yakın bir zamandır gündemde yer alan Rafa Silva'nın geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Portekiz basını, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izliyor. Benfica'nın geri dönüşüne sıcak baktığı Rafa Silva'nın geleceği henüz netleşmedi. Israrla bonservissiz bir şekilde ayrılmak istediğini vurgulayan Rafa Silva'ya karşı Beşiktaş yönetimi net bir tavır ortaya koyuyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, her fırsatta yıldız futbolcuyu bonservisle göndereceklerini vurgulanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da ocak ayında bu konunun nihayete kavuşmasını istiyor.

RUİ COSTA VE MOURİNHO TAKİPTE

Benfıca cephesinde kulüp başkanı Manuel Rui Costa ve Teknik Direktör Jose Mourinho, Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki durumunu yakından izliyor. Her iki isim de Rafa'nın Benfica'ya geri dönmesine sıcak bakıyor. Ancak hem Rui Costa hem de Mourinho, Portekiz basınına yaptıkları açıklamalarda 32 yaşındaki yıldızın Beşiktaş'ın futbolcusu olduğunu belirtip, yorum yapmaktan kaçınıyor.