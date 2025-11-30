CANLI SKOR ANA SAYFA
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş | CANLI

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 19:46
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında gözler, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçına çevriliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Samsunspor beraberliği sonrası yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Kötü gidişata dur demeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, düşme hattındaki rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 24'e çıkartmayı amaçlıyor. Öte yandan Fatih Karagümrük ise kümede kalma savaşını sürdürürken 8 puanla son sırada yer alıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı 30 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Tresor, Fofana, Tiago, Balkovec, Camacho, Esgaio, Serginho

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, El Bilal Toure

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Sergen Yalçın yönetiminde beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve zirve yarışında 11 puan geriye düşen Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftada hata yapmak istemiyor. Dolmabahçe'de Samsunspor ile berabere kalan Kara Kartal, Karagümrük maçını kazanarak çıkış yakalamayı amaçlıyor. 13 karşılaşmada 6 galibiyet alan Beşiktaş, geride kalan mücadelelerde ise 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş puan durumu

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart gören ve oyun dışı kalan Orkun Kökçü, 2 haftalık aranın ardından sahalara ilk11'de döndü. 24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon süre aldığı 10 lig maçında 3 asist katkısında bulundu.

Orkun Kökçü istatistikleri

FATİH KARAGÜMRÜK İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 11, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. İki ekip arasında ligde oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.

UDUOKHAI SINIRDA

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu Fatih Karagümrük maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı kadrosu

