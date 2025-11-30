CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekizli yıldız geri mi dönüyor?

BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekizli yıldız geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ta haftalardır gündemi meşgul eden Rafa Silva krizi çözülme aşamasında. Portekizli futbolcunun bireysel çalışmalarına devam ettiği, haftaya takım idmanlarına katılabileceği ve Gaziantep maçında kadroda yer alabileceği öğrenildi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:56
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekizli yıldız geri mi dönüyor?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam saat 20.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Siyah-beyazlılarda gözler bir yandan sahada olurken diğer yandan uzun süredir gündemde olan Rafa Silva sorununda da yeni gelişmeler yaşanmak üzere.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekizli yıldız geri mi dönüyor?

Ekim ayından bu yana takımdan ayrılmak isteyen ancak kulübün izin vermediği 32 yaşındaki Portekizli yıldız, son üç haftadır "bel ağrısı" gerekçesiyle antrenman ve maçlara katılmıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan MR sonucunda, Beşiktaş sağlık ekibinden yapılan açıklamada "bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadığı" bildirilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekizli yıldız geri mi dönüyor?

HAFTA BAŞINDA İDMANLARA DÖNEBİLİR

Rafa Silva, sağlık ekibinin hazırladığı dört günlük özel tedavi programını tamamladı ve haftayı bireysel antrenmanlarla geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli futbolcunun programlara uyum sağladığı, fiziken iyi durumda olduğu ve takıma dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekizli yıldız geri mi dönüyor?

TAKIMLA TEMASI YENİDEN KURDU

Son günlerde tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla sohbet eden Rafa Silva'nın moralinin de yükseldiği öğrenildi. Oyuncunun, Karagümrük karşılaşmasının ardından yapılacak ilk antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılma ihtimali oldukça yüksek.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekizli yıldız geri mi dönüyor?

GAZİANTEP MAÇINDA KADRODA OLABİLİR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, basın toplantısında dile getirdiği "çalışırsa oynar" sözünün arkasında olduğu ve Rafa Silva'ya kapıları kapatmadığı bildirildi. Deneyimli futbolcu, antrenmanlardaki eksiğini kapatması halinde önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alabilir.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekizli yıldız geri mi dönüyor?

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro.

Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
DİĞER
Paul Onuachu'dan son 4 yılda tam isabet! Nijeryalı yıldız zirveye yerleşti...
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
G.Saray'a derbi öncesi müjdeli haber!
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor-Göztepe maçı detayları Antalyaspor-Göztepe maçı detayları 08:42
"Pamuklara sarması lazım" "Pamuklara sarması lazım" 08:29
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! 07:24
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:08
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:08
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 01:08
Daha Eski
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:07
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:02
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 00:59
Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! 00:45
Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum 00:45
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! 00:45