BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekizli yıldız geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ta haftalardır gündemi meşgul eden Rafa Silva krizi çözülme aşamasında. Portekizli futbolcunun bireysel çalışmalarına devam ettiği, haftaya takım idmanlarına katılabileceği ve Gaziantep maçında kadroda yer alabileceği öğrenildi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam saat 20.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Siyah-beyazlılarda gözler bir yandan sahada olurken diğer yandan uzun süredir gündemde olan Rafa Silva sorununda da yeni gelişmeler yaşanmak üzere.
Ekim ayından bu yana takımdan ayrılmak isteyen ancak kulübün izin vermediği 32 yaşındaki Portekizli yıldız, son üç haftadır "bel ağrısı" gerekçesiyle antrenman ve maçlara katılmıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan MR sonucunda, Beşiktaş sağlık ekibinden yapılan açıklamada "bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadığı" bildirilmişti.
HAFTA BAŞINDA İDMANLARA DÖNEBİLİR
Rafa Silva, sağlık ekibinin hazırladığı dört günlük özel tedavi programını tamamladı ve haftayı bireysel antrenmanlarla geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli futbolcunun programlara uyum sağladığı, fiziken iyi durumda olduğu ve takıma dönmeye hazırlandığı belirtildi.
Son günlerde tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla sohbet eden Rafa Silva'nın moralinin de yükseldiği öğrenildi. Oyuncunun, Karagümrük karşılaşmasının ardından yapılacak ilk antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılma ihtimali oldukça yüksek.
GAZİANTEP MAÇINDA KADRODA OLABİLİR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, basın toplantısında dile getirdiği "çalışırsa oynar" sözünün arkasında olduğu ve Rafa Silva'ya kapıları kapatmadığı bildirildi. Deneyimli futbolcu, antrenmanlardaki eksiğini kapatması halinde önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alabilir.
SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro.