BEŞİKTAŞ HABERİ - Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekizli yıldız geri mi dönüyor?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam saat 20.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Siyah-beyazlılarda gözler bir yandan sahada olurken diğer yandan uzun süredir gündemde olan Rafa Silva sorununda da yeni gelişmeler yaşanmak üzere.

Ekim ayından bu yana takımdan ayrılmak isteyen ancak kulübün izin vermediği 32 yaşındaki Portekizli yıldız, son üç haftadır "bel ağrısı" gerekçesiyle antrenman ve maçlara katılmıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan MR sonucunda, Beşiktaş sağlık ekibinden yapılan açıklamada "bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadığı" bildirilmişti.